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Италия. Серия А

Пьянич хочет вернуться в «Ювентус»

05 Августа 2021 • 19:51 Комментировать
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Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич намерен вернуться в «Ювентус», передаёт Football Italia. Сообщается, что игрок отклонил два предложения в течение последних 48 часов, так как хочет перейти только в туринский клуб.

Руководство «Барселоны» намерено расстаться с футболистом, так как он не входит в планы главного тренера Рональда Кумана, и сообщило ему, чтобы он искал новую команду. Сам игрок тоже хочет сменить команду, однако он заинтересован лишь в возвращении в Турин. Отмечается, что босниец хочет вновь поработать с Массимилиано Аллегри, который этим летом возглавил «Ювентус».

Напомним, что Пьянич перешёл в «Барселону» в 2020 году за 60 миллионов евро. За это время он сыграл 30 матчей, в которых не отметился результативными действиями. В составе «Ювентуса» он выступал с 2016 по 2020 год.

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