​Эриксен рассказал, когда планирует вернуться в футбол

В среду Кристиан Эриксен, который на старте Евро-2020 перенёс остановку сердца и был прооперирован, посетил базу «Интера». Как сообщает Corriere dello Sport, в ходе бесед с партнёрами по команде Эриксен озвучил свои планы по возвращению в футбол.

«Всё прошло хорошо для меня. Через четыре-пять месяцев я снова буду играть в футбол», - сказал Эриксен, согласно данным источника.

Напомним, что Кристиану Эриксену имплантировали дефибриллятор. С таким устройством в Италии играть запрещено, поэтому датчанину, возможно, придётся менять клуб. Всё будет зависеть от дальнейших обследований.