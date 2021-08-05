​Архитектор готов судиться с Роналду из-за беседки

Вскоре после покупки пентхауса в Лиссабоне Криштиану Роналду решил доработать здание, и на его крыше появилась своеобразная стеклянная беседка. Архитектору, который в своё время работал над зданием, это не понравилось. Он дал Роналду 15 дней, чтобы вернуть зданию стоимостью в 6,5 миллиона фунтов первоначальный вид. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на TVi24.

Если Криштиану Роналду откажется убирать беседку, дело может дойти до разбирательства в суде. Архитектор заявил, что из-за этой ситуации он потерял уважение к Роналду.

Добавим, что вот уже три года Криштиану Роналду выступает за туринский «Ювентус».