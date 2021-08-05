Саншеш может перейти в «Ювентус»

Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш может продолжить карьеру в чемпионате Италии, передаёт Calcio Mercato. Сообщается, что агент Жорже Мендеш, который представляет представляет интересы португальца, предложил услуги игрока туринскому «Ювентусу».

Мендеш попытается организовать переход в это трансферное окно. Его сумма оценивается в 35 миллионов евро. Пока неизвестно, согласится ли руководство туринского клуба заплатить такие деньги за игрока.

Напомним, что Санчеш перешёл в «Лилль» из «Баварии» в 2019 году за 20 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 23 матча в Лиге 1, в которых он забил один гол и отдал три результативные передачи. Также вместе со своим клубом он становился чемпионом Франции.