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Италия. Серия А

Белотти, которым интересуется «Зенит», может остаться в «Торино»

05 Августа 2021 • 09:11 Комментировать
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Центрфорвард сборной Италии Андреа Белотти, интерес к которому проявляют петербургский «Зенит» и лондонский «Тоттенхэм», может остаться в своем нынешнем клубе - «Торино». Об этом информирует в «Твиттере» инсайдер Николо Скира.

Туринский клуб вступил в переговоры с лидером команды о подписании нового трудового договора. «Торино» предложил Белотти четырехлетнее соглашение с окладом в размере 3,2 миллиона евро в год. Игрок взял время на размышления.

В минувшем розыгрыше Серии А Андреа принял участие в 35 поединках, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. В составе сборной Италии форвард стал триумфатором чемпионата Европы - 2020.

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Торино Андреа Белотти
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