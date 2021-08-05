«Ювентус» потерял Рабио на три недели

Туринский «Ювентус» лишился французского хавбека Адриена Рабио из-за повреждения. Игрок получил травму бедра в время тренировочного занятия команды.

Согласно данным клубной пресс-службы, полузащитник проведет в лазарете около трех недель.

В минувшем сезоне чемпионата Италии 26-летний футболист провел 34 поединка, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Кроме того, Рабио получил пять желтых карточек и один раз был удален с поля.

Трудовое соглашение французского футболиста со «старой синьорой» рассчитано до конца июня 2023 года.