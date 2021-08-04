Переход Локателли в «Ювентус» затягивается

Трансфер полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли в «Ювентус» откладывается, сообщает Football365.

23-летний футболист недоволен тем, что клубы никак не могут договориться. Он рассчитывал, что переход состоится до конца его отпуска. Возможно, сделку придется отложить до января. Тем временем «Ювентус» изучает другие варианты. Называются имена бывшего игрока «бьянконери» Миралема Пьянича и хавбека французского «Лилля» Ренату Саншеша, чья стоимость оценивается примерно в 30 миллионов евро.

Мануэль Локателли благодаря удачному выступлению на чемпионате Европы, очевидно, повысил собственную цену на рынке. В пяти матчах турнира полузащитник забил два гола.