«Сампдория» предложила своего полузащитника «Роме»

Итальянская «Сампдория» предложила полузащитника Миккеля Дамсгора «Роме», сообщает World Soccer Talk.

По информации портала, инициатором выступил президент «Сампдории» Массимо Ферреро, который является болельщиком римлян. Он считает, что Дамсгор именно тот, кто нужен Жозе Моуринью. После неудачной попытки приобрести Гранита Джаку столичный клуб будет искать другие варианты усиления средней линии. Ферреро готов отпустить датчанина за 25 миллионов евро.

Миккель Дамсгор этим летом стал одним из открытий чемпионата Европы. Он занял место Кристиана Эриксена, который перенес сердечный приступ в первом матче турнира. Молодой полузащитник запомнился голами в ворота сборной России и сборной Англии в полуфинале.