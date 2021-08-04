Ромеро и Демирал проходят медосмотры в новых клубах

Игрок «Аталанты» Кристиан Ромеро и защитник «Ювентуса» Мерих Демирал в ближайшие 48 часов пройдут медосмотры в «Тоттенхэме» и «Аталанте» соответственно, сообщает Football Italia.

Оба трансфера связаны между собой. Переезд Ромеро в Лондон привел к тому, что «бергамаски» вынуждены были искать ему замену и остановились на кандидатуре турецкого футболиста. «Аталанта» заработает на трансфере аргентинца 55 миллионов евро, включая различные бонусы.

Ожидается, что итальянский клуб на один сезон арендует Демирала с правом выкупа, который обойдется в 25-30 миллионов евро. В прошлом сезоне футболист сборной Турции провел за «Ювентус» 23 матча во всех турнирах.