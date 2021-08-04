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Италия. Серия А

Возвращение Эриксена в «Интер»: появилось видео видео

04 Августа 2021 • 17:35 Комментировать
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В среду Кристиан Эриксен вернулся в расположение «Интера» впервые после перенесённой во время матча чемпионата Европы остановки сердца и операции. Миланский клуб опубликовал на своей страничке в «Твиттере» видеозапись с Эриксеном, прогуливающимся по базе и приветствующим партнёров по команде и сотрудников клуба.

 

«Интер» сообщал, что Кристиан Эриксен продолжит восстанавливаться по программе, разработанной врачами в Копенгагене.

Добавим, что в Италии запрещено играть с имплантированным дефибриллятором. Если в результате дальнейших обследований будет выявлено, что без этого устройства Эриксену нельзя заниматься спортом, датчанин не сможет выступать за «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Кристиан Эриксен
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