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Италия. Серия А

Моратти: «130 миллионов за Лукаку – заманчиво для «Интера»

04 Августа 2021 • 17:07 Комментировать
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Бывший президент миланского «Интера» Массимо Моратти высказался по поводу слухов вокруг возможного ухода из клуба бельгийского нападающего Ромелу Лукаку.

Ранее стало известно, что предложение по своему форварду в 105 миллионов от лондонского «Челси» оказалось для «Интера» недостаточным, однако «пенсионеры» готовят новое, на этот раз – на 130 миллионов евро.

«Я прочитал о переговорах «Интера» и «Челси» в газете. Пишут, что «Интеру» предлагается 130 миллионов за Лукаку. Если говорить о такой сумме, это, конечно, заманчиво для клуба», - сказал Моратти в интервью TuttoMercatoWeb.

Ромелу Лукаку выступает за «Интер» с 2019 года Всего футболист провел за миланский клуб 72 матча в рамках итальянского первенства, забив 47 мячей и отдав 13 голевых передач.

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Интер Милан Челси Массимо Моратти Ромелу Лукаку Трансферы футбола - лето 2021
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