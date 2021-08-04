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Италия. Серия А

Бывший тренер молодежной сборной Бразилии – о Кайо Жорже: «Ювентус» подписал настоящего таланта»

04 Августа 2021 • 16:54 Комментировать
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Бывший наставник одной из молодёжных команд сборной Бразилии Гильерме далла Деа прокомментировал трансфер полузащитника Кайо Жорже из бразильского «Сантоса» в «Ювентус».

«Ювентус» подписал настоящего таланта, в каком-то плане в нем видятся черты Роналдо «Эль Феномено». Туринцы точно закрепили за собой большого таланта на много лет. У него есть скорость и техника, он убийственно реализует выходы 1 в 1 и уже сейчас обладает характером, который прекрасно подходит клубу», - сказал далла Деа в интервью Football Italia.

Перед уходом в туринский клуб, футболист играл за «Сантос» в Бразилии, где сезон сейчас в самом разгаре. В текущей кампании футболист успел провести 10 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Кайо Жорже
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