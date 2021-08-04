Испанский полузащитник «Милана» Брахим Диас зовет своего соотечественника Иско, игрока «Реала», в свою команду. Об этом сообщает Defensa Central, источник, приближённый к мадридскому клубу.

Новый тренер «Реала» Карло Анчелотти не рассчитывает на Иско, так что игрок не против смены команды. У футболиста через год истекает контракт со «сливочными». «Милан», в свою очередь, находится в поиске игроков средней линии после перехода турецкого плеймейкера Хакана Чалханоглу в «Интер».

В прошлом сезоне Иско провел за «Реал» 25 матчей, в 17 из которых выходил на поле из скамейки для запасных.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» установил цену на Иско.