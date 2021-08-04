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Италия. Серия А

«Реал» повесил ценник на Иско слухи

04 Августа 2021 • 15:33 Комментировать (1)
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«Реал» готов продать в летнее трансферное окно полузащитника Иско, чей действующий контракт рассчитан до конца июня следующего года. Как сообщает CalcioMercato, мадридский клуб установил цену на 29-летнего игрока – 18 миллионов евро. Именно в такую сумму Иско оценивают специалисты портала transfermarkt.

Интерес к Иско проявляет «Милан», однако камнем преткновения в осуществлении «россонери» этого трансфера может стать запрос игрока по заработной плате. Итальянский клуб не готов платить Иско 6,5 миллионов евро за сезон. Такие деньги хавбек зарабатывает по действующему контракту с «Реалом».

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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ингерман
04 Августа 2021 в 16:20
ай 6.5 лямов игроку который стоиц не больше влашича.. - борзота! )))
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