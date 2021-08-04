«Реал» готов продать в летнее трансферное окно полузащитника Иско, чей действующий контракт рассчитан до конца июня следующего года. Как сообщает CalcioMercato, мадридский клуб установил цену на 29-летнего игрока – 18 миллионов евро. Именно в такую сумму Иско оценивают специалисты портала transfermarkt.

Интерес к Иско проявляет «Милан», однако камнем преткновения в осуществлении «россонери» этого трансфера может стать запрос игрока по заработной плате. Итальянский клуб не готов платить Иско 6,5 миллионов евро за сезон. Такие деньги хавбек зарабатывает по действующему контракту с «Реалом».