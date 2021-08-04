Демирал готов к медосмотру в «Аталанте»

Турецкий защитник Мерих Демирал, на сегодняшний день являющийся игроком «Ювентуса», готов к прохождению медицинского обследования в «Аталанте». Об этом сообщает Football Italia.

По данным источника, турок пропустил сегодняшнюю тренировку туринской команды и может отправиться в Бергамо уже сегодня. «Аталанта» достигла соглашения с «Ювентусом» об аренде Демирала за 3-4 миллиона евро с правом выкупа через сезон за 28 миллионов евро.

За два сезона, проведенных в составе туринцев, Демирал сыграл 32 матча во всех турнирах, отметившись одним голом. Также игрок выступил за национальную команду Турции на летнем чемпионате Европы.