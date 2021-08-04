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Италия. Серия А

Демирал готов к медосмотру в «Аталанте»

04 Августа 2021 • 15:15 Комментировать
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Турецкий защитник Мерих Демирал, на сегодняшний день являющийся игроком «Ювентуса», готов к прохождению медицинского обследования в «Аталанте». Об этом сообщает Football Italia.

По данным источника, турок пропустил сегодняшнюю тренировку туринской команды и может отправиться в Бергамо уже сегодня. «Аталанта» достигла соглашения с «Ювентусом» об аренде Демирала за 3-4 миллиона евро с правом выкупа через сезон за 28 миллионов евро.

За два сезона, проведенных в составе туринцев, Демирал сыграл 32 матча во всех турнирах, отметившись одним голом. Также игрок выступил за национальную команду Турции на летнем чемпионате Европы.

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Ювентус Аталанта Мерих Демирал Трансферы футбола - лето 2021
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