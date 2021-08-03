«Не уходи в «Челси»: фанаты написали Лукаку и его агенту

Фанаты миланского «Интера» не желают видеть бельгийского нападающего команды Ромелу Лукаку в стане какого-либо другого клуба. Об этом болельщики дали знать, осыпав последнюю публикацию бельгийца в «Инстаграме» соответствующими комментариями.

Проворные болельщики также не оставили без внимания комментарий агента футболиста Федерико Пасторелло, в ответ на который стали просить того всеми возможными способами помешать трансферу Лукаку в лондонский «Челси».

Ранее стало известно, что «Интер» отклонил предложение «Челси» в 100 миллионов евро. В сделку также планировалось включение испанского защитника Маркоса Алонсо.

Агент нападающего Федерико Пасторелло ещё в феврале заявлял, что его клиент счастлив в стане «Интера» и не собирается покидать команду.