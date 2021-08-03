Кальдара перешёл в «Венецию» на правах аренды

Итальянская «Венеция» достигла соглашения с «Миланом» по аренде защитника Маттиа Кальдара, пишет Football Italia.

Стороны договорились сегодня. Следующий сезон бывший защитник «Ювентуса» и «Аталанты» проведет в составе новичков Серии А. Право на будущий выкуп Кальдара они не получили. Часть зарплаты в 2,2 миллиона евро защитник продолжит получать от «Милана». Его контракт с «россонери» истекает в июне 2023 года.

27-летний футболист перебрался на «Сан-Сиро» из «Ювентуса» в 2018 году, но провел в составе «Милана» всего две игры. Последние два сезона он выступал в аренде в «Аталанте», за это время выйдя на поле в 27 матчах.