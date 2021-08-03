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Италия. Серия А

Кальдара перешёл в «Венецию» на правах аренды

03 Августа 2021 • 22:44 Комментировать
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Итальянская «Венеция» достигла соглашения с «Миланом» по аренде защитника Маттиа Кальдара, пишет Football Italia.

Стороны договорились сегодня. Следующий сезон бывший защитник «Ювентуса» и «Аталанты» проведет в составе новичков Серии А. Право на будущий выкуп Кальдара они не получили. Часть зарплаты в 2,2 миллиона евро защитник продолжит получать от «Милана». Его контракт с «россонери» истекает в июне 2023 года.

27-летний футболист перебрался на «Сан-Сиро» из «Ювентуса» в 2018 году, но провел в составе «Милана» всего две игры. Последние два сезона он выступал в аренде в «Аталанте», за это время выйдя на поле в 27 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
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