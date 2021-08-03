Сиригу рассказал, почему взял номер «57» в «Дженоа»

Известный итальянский вратарь Сальваторе Сиригу на первой пресс-конференции в роли игрока «Дженоа» рассказал, почему выбрал футболку с номером «57» на спине.

«Я так решил после разговора с моими братьями и сёстрами. «57» - это номер дома, в котором ми жили и росли, будучи детьми. К тому же, если сложить пять и семь, выйдет 12, а я родился именно двенадцатого числа. Отчасти, именно мои братья и сёстры приняли это решение. Я этому очень рад», - сказал Сиригу.

Сальваторе Сиригу навяжет конкуренцию за звание «номера один» в генуэзской команде другому итальянскому голкиперу – Фредерико Маркетти. Новый сезон «Дженоа» начнет выездным поединком против чемпиона страны – миланского «Интера».