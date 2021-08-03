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Италия. Серия А

Шомуродов рассказал, почему перешёл в «Рому»

03 Августа 2021 • 19:15 Комментировать
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Бывший нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов поделился впечатлениями от перехода в «Рому».

«Я очень взволнован. Это большой шаг вперёд для меня. «Рома» - одна из лучших команд Италии. Мне нравятся болельщики и тот футбол, который показывает команда. Я раньше смотрел матчи «Ромы», поэтому немного знаю об этом. Могу сказать, что всё решилось очень очень быстро, так как они хотели меня подписать. Я бы хотел помочь новой команде завоевать трофеи. Мы сделаем всё возможное, чтобы осчастливить наших нападающих», - цитирует нападающего Football Italia.

Напомним, что Шомуродов перешёл в «Рому» из «Дженоа» за 17 миллионов евро. С 2017 по 2020 год он выступал за «Ростов».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Элдор Шомуродов
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