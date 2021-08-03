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Италия. Серия А

​Роналду хочет уйти из «Ювентуса» слухи

03 Августа 2021 • 14:50 Комментировать
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Криштиану Роналду не изменил своего решения и хочет успеть уйти из «Ювентуса» до закрытия летнего трансферного окна. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на газету Il Corriere dello Sport.

По данным источника, Роналду не хочет оставаться в «Ювентусе» на последний год своего действующего контракта. Однако проблема заключается в том, что агенту игрока Жорже Мендешу не удаётся найти клуб для звёздного игрока. Так, например, «Реал», с которым слухи связывали Роналду, считает своим приоритетом переход Килиана Мбаппе.

Криштиану Роналду играет за «Ювентус» с лета 2018 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
03 Августа 2021 в 15:43
Причина : Аллегри поставил зажравшуюся и наглую пенальтессу на место... Хе...
AlessandroDP
03 Августа 2021 в 14:59
Вай-вай, скрестим пальцы))
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