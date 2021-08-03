Криштиану Роналду не изменил своего решения и хочет успеть уйти из «Ювентуса» до закрытия летнего трансферного окна. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на газету Il Corriere dello Sport.

По данным источника, Роналду не хочет оставаться в «Ювентусе» на последний год своего действующего контракта. Однако проблема заключается в том, что агенту игрока Жорже Мендешу не удаётся найти клуб для звёздного игрока. Так, например, «Реал», с которым слухи связывали Роналду, считает своим приоритетом переход Килиана Мбаппе.

Криштиану Роналду играет за «Ювентус» с лета 2018 года.