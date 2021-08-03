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Италия. Серия А

Ибрагимович вернется к тренировкам в общей группе на следующей неделе

03 Августа 2021 • 14:26 Комментировать
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович близок к возвращению в строй, передаёт Football Italia. Сообщается, что швед уже на следующей неделе вернется к тренировкам в общей группе.

Сейчас нападающий работает в тренажерном зале, однако уже в ближайшее время он должен вернуться к тренировкам на поле, а позже он приступит к работе в основной группе. В клубе ожидают, что игрок сможет восстановиться к началу чемпионата Италии, которое запланировано на 23 августа.

Напомним, что Ибрагимович перешёл в «Милан» в 2020 году на правах свободного агента. В прошлом сезоне он сыграл 19 матчей в Серии А, в которых забил 15 голов и отдал две результативные передачи.

 

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Милан Златан Ибрагимович
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