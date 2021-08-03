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Италия. Серия А

Сёмин: «Трансфер Шомуродова в «Рому» повышает имидж РПЛ»

03 Августа 2021 • 12:33 Комментировать
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Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на трансфер нападающего Элдора Шомуродова из генуэзского «Дженоа» в «Рому».

«Переход Шомуродова в «Рому» повышает имидж РПЛ - все помнят, что он играл за «Ростов». Элдора поздравляю и желаю ему удачи», - передает слова специалиста Sport24.

О трансфере Шомуродова в римский клуб стало известно в понедельник, 2 августа. Элдор подписал с «волками» долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до лета 2026 года.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии форвард провел 31 встречу и отметился восемью результативными ударами.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Элдор Шомуродов
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