Сёмин: «Трансфер Шомуродова в «Рому» повышает имидж РПЛ»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на трансфер нападающего Элдора Шомуродова из генуэзского «Дженоа» в «Рому».

«Переход Шомуродова в «Рому» повышает имидж РПЛ - все помнят, что он играл за «Ростов». Элдора поздравляю и желаю ему удачи», - передает слова специалиста Sport24.

О трансфере Шомуродова в римский клуб стало известно в понедельник, 2 августа. Элдор подписал с «волками» долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до лета 2026 года.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии форвард провел 31 встречу и отметился восемью результативными ударами.