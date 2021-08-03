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Италия. Серия А

Сиригу стал игроком «Дженоа» официально

03 Августа 2021 • 12:24 Комментировать
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Опытный вратарь Сальваторе Сиригу покинул «Торино» и перешел в «Дженоа», об этом рапортует пресс-служба генуэзского клуба. По данным портала transfermarkt, трудовое соглашение между сторонами рассчитано до конца июня 2022 года.

В сезоне-2020/2021 чемпионата Италии 34-летний голкипер отыграл за туринский коллектив 32 встречи, в которых пропустил 50 мячей. В семи поединках Сиригу сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Добавим, что Сальваторе стал победителем прошедшего чемпионата Европы - 2020 в составе сборной Италии. На турнире он принял участие в одном матче.

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