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Италия. Серия А

Агент Шомуродова: «Трансфер в «Рому» - это на 90% результат труда и таланта Элдора»

03 Августа 2021 • 10:19 Комментировать
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Футбольный агент Герман Ткаченко, который представляет интересы форварда Элдора Шомуродова, высказался о трансфере футболиста из «Дженоа» в «Рому». Его слова передает «Спорт-экспресс».

«Это не сказка. Это на 90% результат громадного труда и таланта Элдора, а на 10% мы просто качественно сделали свою работу», - поведал агент в беседе с российскими журналистами.

О трансфере Шомуродова в римский клуб было объявлено в понедельник, 2 августа. Форвард подписал с «волками» долгосрочный контракт на пять лет.

26-летний нападающий отметился восемью голами и одной результативной передачей в 31 поединке прошлого сезона чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Герман Ткаченко Элдор Шомуродов
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Комментарии (1)
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Ale10JUFC
03 Августа 2021 в 10:22
Красава работяга.
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