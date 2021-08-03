Агент Шомуродова: «Трансфер в «Рому» - это на 90% результат труда и таланта Элдора»

Футбольный агент Герман Ткаченко, который представляет интересы форварда Элдора Шомуродова, высказался о трансфере футболиста из «Дженоа» в «Рому». Его слова передает «Спорт-экспресс».

«Это не сказка. Это на 90% результат громадного труда и таланта Элдора, а на 10% мы просто качественно сделали свою работу», - поведал агент в беседе с российскими журналистами.

О трансфере Шомуродова в римский клуб было объявлено в понедельник, 2 августа. Форвард подписал с «волками» долгосрочный контракт на пять лет.

26-летний нападающий отметился восемью голами и одной результативной передачей в 31 поединке прошлого сезона чемпионата Италии.