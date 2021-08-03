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Италия. Серия А

«Ювентус» заинтересовался игроком «Фиорентины»

03 Августа 2021 • 09:29 Комментировать
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Туринский «Ювентус» проявляет интерес к защитнику Николе Миленковичу, выступающему за другой итальянский клуб - «Фиорентину». Об этом информирует посредством твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира.

Сербский игрок отказался продлевать контракт, истекающий летом 2022 года. В связи с этим руководство флорентийского клуба решило продать футболиста, чтобы не потерять его следующим летом бесплатно. «Фиалки» хотят выручить с трансфера 18 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Италии 23-летний защитник сыграл 34 поединка, записав на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.

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Ювентус Никола Миленкович Трансферы футбола - лето 2021
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