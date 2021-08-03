Шомуродов: «Переход в «Рому» - большой шаг в моей карьере»

Форвард Элдор Шомуродов, подписавший долгосрочное соглашение с «Ромой», высказался насчет своего трансфера.

«Это большой шаг в моей карьере футболиста. Постараюсь максимально использовать его. Хочу доказать, что меня подписали не просто так. Покажу все, на что я способен. Хочу как можно скорее приступить к работе с новыми партнерами», - передает слова футболиста пресс-служба итальянского клуба.

Трудовой договор Элдора с «волками» рассчитан до лета 2026 года. В римский клуб нападающий перебрался из «Дженоа». За генуэзский клуб форвард провел 31 поединок в Серии А, забил восемь мячей и сделал один ассист.