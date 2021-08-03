В «Роме» объяснили трансфер Шомуродова

Экс-нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов вчера, 2 августа, был представлен в качестве игрока «Ромы». О подписании футболиста высказался генменеджер столичного клуба Тьяго Пинто.

«Шомуродов обладает огромным потенциалом, который хочет реализовать в нашем клубе. Этот игрок подходит под схему главного тренера команды. Поэтому мы и подписали его. Рады видеть Элдора в «Роме», - поведал функционер в интервью клубной пресс-службе.

Контракт нападающего с римским клубом рассчитан до середины 2026 года. До перехода в стан «волков» Элдор провел один сезон за «Дженоа».

В прошлом сезоне Серии А Шомуродов сыграл 31 матч и отметился восемью забитыми мячами.