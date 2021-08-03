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Италия. Серия А

«Ювентус» подписал форварда «Сантоса»

03 Августа 2021 • 00:44 Комментировать
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Форвард бразильского «Сантоса» Кайо Жорже официально стал игроком итальянского «Ювентуса», сообщает Football Italia.

19-летний футболист уже вылетел в Турин для прохождения медицинского осмотра. Согласно бразильским источникам, сумма трансфера равняется 3 миллионам евро. Также в контракте прописаны бонусы в один миллион евро, связанные с качеством игры, которое покажется Кайо в составе «Ювентуса». В случае будущей продажи «Сантос» получит пять процентов от суммы.

Контракт Кайо с бразильским клубом истекал 31 декабря, поэтому «Сантос» решил не отпускать его бесплатно и получить деньги. Молодым футболистом также интересовались «Милан» и «Бенфика».

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Ювентус Сантос Кайо Хорхе
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