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Италия. Серия А

Жиру: «Мы можем играть в паре с Ибрагимовичем»

02 Августа 2021 • 18:42 Комментировать
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Новобранец «Милана» Оливье Жиру допускает своё появление на поле вместе с живой легендой миланцев – Златаном Ибрагимовичем.

«Для начала хочу подчеркнуть, как здорово играть с великими чемпионами вроде Златана. Мы способны дополнять друг друга и играть в паре с Ибрагимовичем. С такого рода футболистом мне не составит труда найти общий язык.

Я склонен считать, что в последнее время игровой стиль Ибры эволюционировал, он стал чаще действовать на позиции «десятки». Не согласен, что мы с ним взаимоисключающие исполнители», - заявил Оливье Жиру.

Прежде француз заявил, что он не боится миланского «проклятия девятого номера».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Оливье Жиру
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