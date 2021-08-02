Жиру: «Мы можем играть в паре с Ибрагимовичем»

Новобранец «Милана» Оливье Жиру допускает своё появление на поле вместе с живой легендой миланцев – Златаном Ибрагимовичем.

«Для начала хочу подчеркнуть, как здорово играть с великими чемпионами вроде Златана. Мы способны дополнять друг друга и играть в паре с Ибрагимовичем. С такого рода футболистом мне не составит труда найти общий язык.

Я склонен считать, что в последнее время игровой стиль Ибры эволюционировал, он стал чаще действовать на позиции «десятки». Не согласен, что мы с ним взаимоисключающие исполнители», - заявил Оливье Жиру.

Прежде француз заявил, что он не боится миланского «проклятия девятого номера».