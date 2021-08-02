Максимович попал в сферу интересов «Севильи» и «Марселя»

Защитник сборной Сербии Никола Максимович рассматривает возможность трудоустройства за пределами Италии.

Марсельский «Олимпик» и «Севилья» оказались заинтересованы в услугах сербского свободного агента. Как известно, у Николы Максимовича истёк срок действия контракта с «Наполи», и новый документ он пока так и не подписал.

Прежде сообщалось, что «партенопеи» готовы предложить 29-летнему футболисту новое соглашение.

Но как информирует Sky Sport Italia, более вероятно, что новый сезон Никола Максимович может начать в ранге игрока «Марселя» или «Севильи».

В минувшем сезоне центрбек «Наполи» провёл в Серии А 17 поединков и заработал один «горчичник».