Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду по-прежнему хочет покинуть туринский клуб, передаёт Diario Sport. Сообщается, что игрок может продолжить карьеру в «ПСЖ» или в «Реале».

В парижском клубе Роналду рассматривают, как замену Килиану Мбаппе, который близок к переходу в «Реал». Однако источник сообщает, что если «сливочные» не смогут подписать француза, то они попытаются вернуть португальца, который выступал за них с 2009 по 2018 год.

Напомним, что Роналду перешёл в «Ювентус» из «Реала» в 2018 году за 117 миллионов евро. В прошлом сезоне он сыграл 33 матча в Серии А, в которых забил 29 голов и отдал две результативные передачи. Ранее неоднократно сообщалось, что португалец хочет покинуть Турин.