Кьеллини подпишет контракт с «Ювентусом» на два года

Защитник Джорджо Кьеллини, который сейчас находится без клуба, подпишет контракт с «Ювентусом» на два года, передаёт Sky Italia.

Новое соглашение будет действовать до июня 2023 года. Стороны уже договорились обо всех условиях, о чем должны объявить в ближайшее время.

Напомним, что Кьеллини перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» в 2005 году за почти восемь миллионов евро. В составе туринского клуба он сыграл 535 матчей, в которых забил 36 голов и отдал 24 результативных передачи.

Также Кьеллини был капитаном сборной Италии на победном Евро-2020. Он провёл на турнире пять матчей, включая финал против сборной Англии.