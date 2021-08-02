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Италия. Серия А

Кьеллини подпишет контракт с «Ювентусом» на два года

02 Августа 2021 • 15:47 Комментировать
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Защитник Джорджо Кьеллини, который сейчас находится без клуба, подпишет контракт с «Ювентусом» на два года, передаёт Sky Italia.

Новое соглашение будет действовать до июня 2023 года. Стороны уже договорились обо всех условиях, о чем должны объявить в ближайшее время.

Напомним, что Кьеллини перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» в 2005 году за почти восемь миллионов евро. В составе туринского клуба он сыграл 535 матчей, в которых забил 36 голов и отдал 24 результативных передачи.

Также Кьеллини был капитаном сборной Италии на победном Евро-2020. Он провёл на турнире пять матчей, включая финал против сборной Англии.

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Ювентус Джорджо Кьеллини
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