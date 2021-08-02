Барцальи – о Мбаппе: «Он бежал со скоростью 3000 километров в час»

Экс-защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи вспомнил о первой встрече с Килианом Мбаппе на футбольном поле.

Бывший деф «старой синьоры» прекрасно помнит, как сложно ему пришлось в матче Лиги чемпионов 2016/2017 против мало кому известного на то время форварда «Монако».

«Хорошо помню, что я испытал, когда впервые сыграл против него. Тот матч прошёл в Монте-Карло. Он бежал со скоростью 3000 километров в час. Я поинтересовался после финального свистка у Паратичи, почему мы медлим с его трансфером.

Тогда мне объяснили, что приобрести игрока на пике популярности за вменяемые деньги практически невозможно. Претендентов на Мбаппе было хоть отбавляй», - приводит слова Барцальи El Mundo Deportivo.