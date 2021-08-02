Кьеллини вернулся в расположение «Ювентуса» для переговоров о новом контракте

Защитник Джорджо Кьеллини, контракт которого с туринским «Ювентусом» истек в конце июня, сегодня, 2 августа, посетит офис туринского «Ювентуса». Об этом информирует Сalciomercato.

В течение понедельника 36-летний свободный агент должен провести переговоры со «старой синьорой» о подписании нового трудового соглашения.

В футболке туринского гранда Джорджо выступал с 2005 года. В прошлом сезоне итальянской Серии А опытный защитник принял участие в 17 поединках, сделал одну голевую передачу и получил четыре желтые карточки.

В составе сборной Италии Кьеллини стал триумфатором чемпионата Европы - 2020.