Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Италия. Серия А

Кьеллини вернулся в расположение «Ювентуса» для переговоров о новом контракте

02 Августа 2021 • 11:46 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Защитник Джорджо Кьеллини, контракт которого с туринским «Ювентусом» истек в конце июня, сегодня, 2 августа, посетит офис туринского «Ювентуса». Об этом информирует Сalciomercato.

В течение понедельника 36-летний свободный агент должен провести переговоры со «старой синьорой» о подписании нового трудового соглашения.

В футболке туринского гранда Джорджо выступал с 2005 года. В прошлом сезоне итальянской Серии А опытный защитник принял участие в 17 поединках, сделал одну голевую передачу и получил четыре желтые карточки.

В составе сборной Италии Кьеллини стал триумфатором чемпионата Европы - 2020.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Джорджо Кьеллини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Августа
15:17 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» рассматривает Бакайоко в качестве альтернативы Локателли
14:25 · Италия. Серия А
Барцальи: «Де Лихт станет лучшим центральным защитником мира»
14:21 · Италия. Серия А
Барцальи – о Мбаппе: «Он бежал со скоростью 3000 километров в час»
11:46 · Италия. Серия А
Кьеллини вернулся в расположение «Ювентуса» для переговоров о новом контракте
10:43 · Италия. Серия А
Агент Пьянича обсудит с «Ювентусом» возвращение игрока
00:54 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» присоединился к гонке за Локателли слухи
00:17 · Италия. Серия А
«Аталанта» отдаст Коваленко в аренду
01 Августа
23:22 · Италия. Серия А
В дом Смоллинга в Риме пытались проникнуть грабители
23:19 · Англия. Премьер-лига
Мхитарян - о ситуации с Моуринью в «МЮ»: Что было в Манчестере, то остаётся там
22:37 · Италия. Серия А
Муссо: «Лига чемпионов – важный шаг вперёд для меня»
20:56 · Италия. Серия А
Исла: «Видаль мечтает играть за «Фламенго»
20:41 · Италия. Серия А
Гальтье похвалил Жиру
20:00 · Италия. Серия А
«Интер» проявляет интерес к Хоакину Корреа
19:22 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» присоединился к гонке за Мартинесом слухи
19:10 · Италия. Серия А
Итальяно: «Я беру пример с Клоппа, Гвардиолы и Сарри»
Все новости