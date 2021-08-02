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Италия. Серия А

Агент Пьянича обсудит с «Ювентусом» возвращение игрока

02 Августа 2021 • 10:43 Комментировать
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Боснийский хавбек Миралем Пьянич, который провел неудачный сезон в каталонской «Барселоне», близок к переезду в чемпионат Италии. Об этом рапортует Mundo Deportivo.

Источник информирует о переговорах агента полузащитника с представителями туринского «Ювентуса». Стороны обсуждают возможное возвращение игрока. Напомним, что Миралем защищал цвета «старой синьоры» с 2016 по 2020 год.

Пьянич перебрался в «Барселону» летом прошлого года, подписав долгосрочный трудовой договор на четыре сезона.

В прошлом сезоне 31-летний футболист провел 19 поединков в чемпионате Испании, не отметившись результативными действиями.

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Ювентус Миралем Пьянич Трансферы футбола - лето 2021
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