Агент Пьянича обсудит с «Ювентусом» возвращение игрока

Боснийский хавбек Миралем Пьянич, который провел неудачный сезон в каталонской «Барселоне», близок к переезду в чемпионат Италии. Об этом рапортует Mundo Deportivo.

Источник информирует о переговорах агента полузащитника с представителями туринского «Ювентуса». Стороны обсуждают возможное возвращение игрока. Напомним, что Миралем защищал цвета «старой синьоры» с 2016 по 2020 год.

Пьянич перебрался в «Барселону» летом прошлого года, подписав долгосрочный трудовой договор на четыре сезона.

В прошлом сезоне 31-летний футболист провел 19 поединков в чемпионате Испании, не отметившись результативными действиями.