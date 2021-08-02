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Италия. Серия А

«Аталанта» отдаст Коваленко в аренду

02 Августа 2021 • 00:17 Комментировать
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«Аталанта» отдаст полузащитника Виктора Коваленко в аренду, передаёт La Nazione. Сообщается, что игрок продолжит карьеру в итальянской «Специи».

Напомним, что Коваленко перешёл в «Аталанту» из «Шахтёра» в январе 2021 года за 600 тысяч евро. В прошлом сезоне он провёл восемь матчей в чемпионате Украины и забил четыре гола. В составе итальянского клуба сыграл один матч. Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в «Болонье».

Ранее стало известно, что «Тоттенхэм» сделает ещё одно предложение по поводу трансфера защитника Кристиана Ромеро.

Также сообщалось, что «Милан» арендует полузащитника «Аталанты» Йосипа Иличича.

 

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Аталанта Специя Виктор Коваленко Трансферы футбола - лето 2021
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