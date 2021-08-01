В дом Смоллинга в Риме пытались проникнуть грабители

Дом английского защитника римской «Ромы» Криса Смоллинга в столице Италии подвергся набегу со стороны грабителей. Об этом сообщает La Repubblica.

По свидетельствам источника, двое мужчин в масках пытались проникнуть в дом футболиста, когда были обнаружены охранной системой. Когда на место прибыла полиция, преступники уже скрылись. При этом футболиста или членов его семьи дома не было.

Это не первый подобный случай в доме Криса Смоллинга. В апреле трое вооружённых грабителей проникли в жильё и заставили игрока отдать им ювелирные изделия и другие ценные предметы.

Крис Смоллинг выступает за «Рому» с 2019 года.