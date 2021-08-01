Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Италия. Серия А

Исла: «Видаль мечтает играть за «Фламенго»

01 Августа 2021 • 20:56 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Чилийский полузащитник Маурисио Исла рассказал о том, что его соотечественник Артуро Видаль, ныне выступающий в миланском «Интере», мечтает играть с ним в бразильском клубе «Фламенго».

«Он выступает за «Интер», но мечтает играть за «Фламенго». Я уже дал ему свою футболку. После Кубка Америки мы смотрели матч «Фламенго» вместе», - сказал Исла в интервью FlamengoTV.

Тем не менее, ранее Артуро Видаль заявил, что пока не собирается покидать свой текущий клуб.

Артуро Видаль является игроком «Интера» с 2020 года. В прошлом сезоне игрок провел 23 матча в рамках итальянской Серии А и стал чемпионом страны.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Фламенго Маурисио Исла Артуро Видаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Августа
20:56 · Италия. Серия А
Исла: «Видаль мечтает играть за «Фламенго»
20:41 · Италия. Серия А
Гальтье похвалил Жиру
20:00 · Италия. Серия А
«Интер» проявляет интерес к Хоакину Корреа
19:22 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» присоединился к гонке за Мартинесом слухи
19:10 · Италия. Серия А
Итальяно: «Я беру пример с Клоппа, Гвардиолы и Сарри»
18:42 · Италия. Серия А
«Фиорентина» и «Лион» поборются за Флоренци
18:29 · Италия. Серия А
«Болонья» объявила о трансфере Арнаутовича официально
17:56 · Италия. Серия А
Калабрия: «Если в «Милан» никто не верит, то так даже лучше»
17:53 · Италия. Серия А
Кулушевски: «Я многому учусь у Аллегри»
17:28 · Италия. Серия А
«Ювентус» может подписать Влаховича
14:38 · Англия. Премьер-лига
«Рома» установила сроки, в которые Джака должен принять решение по трансферу
11:40 · Италия. Серия А
Пандев останется в «Дженоа» ещё на один сезон
10:26 · Италия. Серия А
«Интер» отклонил предложение «Атлетико» по Мартинесу слухи
01:06 · Италия. Серия А
Недвед подтвердил, что «Ювентус» сделал предложение по Локателли
00:52 · Италия. Серия А
Аллегри: «Пьянич? У нас есть Рэмзи»
Все новости