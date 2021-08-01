Исла: «Видаль мечтает играть за «Фламенго»

Чилийский полузащитник Маурисио Исла рассказал о том, что его соотечественник Артуро Видаль, ныне выступающий в миланском «Интере», мечтает играть с ним в бразильском клубе «Фламенго».

«Он выступает за «Интер», но мечтает играть за «Фламенго». Я уже дал ему свою футболку. После Кубка Америки мы смотрели матч «Фламенго» вместе», - сказал Исла в интервью FlamengoTV.

Тем не менее, ранее Артуро Видаль заявил, что пока не собирается покидать свой текущий клуб.

Артуро Видаль является игроком «Интера» с 2020 года. В прошлом сезоне игрок провел 23 матча в рамках итальянской Серии А и стал чемпионом страны.