Гальтье похвалил Жиру

Главный тренер «Ниццы» Кристоф Гальтье после товарищеского поединка своей команды против «Милана» (1:1) похвалил игру французского нападающего противника Оливье Жиру.

«Мне очень жаль пропускать еще один гол во время этой предсезонной подготовки, но сдержать форварда такого высокого уровня, как Оливье Жиру, очень сложно», - сказал Гальтье в интервью Milan TV.

Оливье Жиру отметился голом в воротах «Ниццы» во вчерашнем контрольном матче, забив первым касанием по мячу в футболке «Милана».

Оливье Жиру, покинув лондонский «Челси», перешел в «Милан» этим летом за сумму, равную одному миллиону евро.