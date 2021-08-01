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Италия. Серия А

Гальтье похвалил Жиру

01 Августа 2021 • 20:41 Комментировать
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Главный тренер «Ниццы» Кристоф Гальтье после товарищеского поединка своей команды против «Милана» (1:1) похвалил игру французского нападающего противника Оливье Жиру.

«Мне очень жаль пропускать еще один гол во время этой предсезонной подготовки, но сдержать форварда такого высокого уровня, как Оливье Жиру, очень сложно», - сказал Гальтье в интервью Milan TV.

Оливье Жиру отметился голом в воротах «Ниццы» во вчерашнем контрольном матче, забив первым касанием по мячу в футболке «Милана».

Оливье Жиру, покинув лондонский «Челси», перешел в «Милан» этим летом за сумму, равную одному миллиону евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ницца Оливье Жиру Кристоф Гальтье
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