«Интер» проявляет интерес к Хоакину Корреа

Нападающий «Лацио» Хоакин Корреа может перейти в «Интер», передаёт Mundo Deportivo. Сообщается, что в трансфере заинтересован новый главный тренер миланцев Симоне Индзаги, который работал с ним в римском клубе.

Руководство «Интера» намерено укрепить линию нападения команды, так как форвард Лаутаро Мартинес может перейти в другой клуб. Корреа является приоритетным вариантом на усиление чемпионов Италии.

Напомним, что нападающий перешёл в «Лацио» из «Севильи» за 15 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 28 матчей в Серии А, в которых он забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.