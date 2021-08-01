Итальяно: «Я беру пример с Клоппа, Гвардиолы и Сарри»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно назвал имена своих любимых тренеров.

«Если говорить о моих любимых тренерах, то нельзя не назвать Хосепа Гвардиолу. Сарри тоже очень хорошо поработал в «Челси» и «Наполи». Также мне нравится Юрген Клопп. Все эти тренеры являются для меня примерами», - цитирует Итальяно Football Italia.

Напомним, что Итальяно возглавил «Фиорентину» перед началом этого сезона. Контракт рассчитан до 2023 года. Последним его местом работы была итальянская «Специя».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может подписать нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича.