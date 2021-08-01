«Фиорентина» и «Лион» поборются за Флоренци

«Фиорентина» и «Лион» намерены подписать защитника «Ромы» Алессандро Флоренци, передаёт Calcio Mercato. Сообщается, что в римском клубе на игрока не рассчитывают и готовы рассмотреть предложения других клубов.

Прошлый сезон Флоренци провёл в «ПСЖ» на правах аренды. В составе парижского клуба он сыграл 21 матч в Лиге 1, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Ранее итальянец также был арендован испанской «Валенсией».

Напомним, что Флоренци играл на Евро-2020 в составе сборной Италии, вместе с которой стал чемпионом Европы.

Также стало известно, что «Рома» близка к подписанию экс-игрока «Ростова» Элдора Шоморудова.