«Болонья» объявила о трансфере нападающего «Шанхай Порт» Марко Арнаутовича, передаёт официальный сайт итальянского клуба. Игрок подписал контракт до 2023 года.
Портал Transfermarkt сообщает, что сумма трансфера составил три миллиона евро.
Напомним, что Арнаутович известен в Европе по выступлениям за «Твенте», «Вердер», «Сток Сити» и «Вест Хэм». Последним его клубом был китайский «Шанхай Порт». В прошлом сезоне на его счету четыре матча во всех турнирах, в которых он забил три гола.
Также вместе со сборной Австрией он добрался до 1/8 финала Евро-2020, где уступил сборной Италии, которая выиграла этот турнир.