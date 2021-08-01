«Болонья» объявила о трансфере нападающего ​«Шанхай Порт» Марко Арнаутовича, передаёт официальный сайт итальянского клуба. Игрок подписал контракт до 2023 года.

Портал Transfermarkt сообщает, что сумма трансфера составил три миллиона евро.

Напомним, что Арнаутович известен в Европе по выступлениям за «Твенте», «Вердер», «Сток Сити» и «Вест Хэм». Последним его клубом был китайский «Шанхай Порт». В прошлом сезоне на его счету четыре матча во всех турнирах, в которых он забил три гола.

Также вместе со сборной Австрией он добрался до 1/8 финала Евро-2020, где уступил сборной Италии, которая выиграла этот турнир.