Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Италия. Серия А

Калабрия: «Если в «Милан» никто не верит, то так даже лучше»

01 Августа 2021 • 17:56 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Защитник «Милана» Давиде Калабрия поделился ожиданиями от нового сезона Серии А.

«Прошлый сезон мы закончили на втором месте в чемпионате Италии, хотя перед началом турнира никто и подумать не мог, что мы там окажемся. Если сейчас в «Милан» никто не верит, то так даже лучше. Наша цель - продолжать улучшаться. В этом году нам нужно выступить ещё лучше, так как мы будем играть в Лиге чемпионов», - цитирует защитника Football Italia.

Напомним, что Калабрия является воспитанником «Милана». В прошлом сезоне на его счету 32 матча в Серии А, в которых он забил два гола и отдал две результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Давиде Калабрия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Августа
19:22 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» присоединился к гонке за Мартинесом слухи
19:10 · Италия. Серия А
Итальяно: «Я беру пример с Клоппа, Гвардиолы и Сарри»
18:42 · Италия. Серия А
«Фиорентина» и «Лион» поборются за Флоренци
18:29 · Италия. Серия А
«Болонья» объявила о трансфере Арнаутовича официально
17:56 · Италия. Серия А
Калабрия: «Если в «Милан» никто не верит, то так даже лучше»
17:53 · Италия. Серия А
Кулушевски: «Я многому учусь у Аллегри»
17:28 · Италия. Серия А
«Ювентус» может подписать Влаховича
14:38 · Англия. Премьер-лига
«Рома» установила сроки, в которые Джака должен принять решение по трансферу
11:40 · Италия. Серия А
Пандев останется в «Дженоа» ещё на один сезон
10:26 · Италия. Серия А
«Интер» отклонил предложение «Атлетико» по Мартинесу слухи
01:06 · Италия. Серия А
Недвед подтвердил, что «Ювентус» сделал предложение по Локателли
00:52 · Италия. Серия А
Аллегри: «Пьянич? У нас есть Рэмзи»
00:37 · Италия. Серия А
Спаллетти: «Наполи» находится на правильном пути»
31 Июля
21:45 · Италия. Серия А
Леау останется в «Милане»
21:28 · Италия. Серия А
Гасперини: «Иличич хочет покинуть «Аталанту»
Все новости