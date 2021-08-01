Калабрия: «Если в «Милан» никто не верит, то так даже лучше»

Защитник «Милана» Давиде Калабрия поделился ожиданиями от нового сезона Серии А.

«Прошлый сезон мы закончили на втором месте в чемпионате Италии, хотя перед началом турнира никто и подумать не мог, что мы там окажемся. Если сейчас в «Милан» никто не верит, то так даже лучше. Наша цель - продолжать улучшаться. В этом году нам нужно выступить ещё лучше, так как мы будем играть в Лиге чемпионов», - цитирует защитника Football Italia.

Напомним, что Калабрия является воспитанником «Милана». В прошлом сезоне на его счету 32 матча в Серии А, в которых он забил два гола и отдал две результативные передачи.