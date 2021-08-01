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Италия. Серия А

Кулушевски: «Я многому учусь у Аллегри»

01 Августа 2021 • 17:53 Комментировать
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Полузащитник туринского «Ювентуса» Деян Кулушевски рассказал о руководстве командой главным тренером Массимилиано Аллегри в интервью Football Italia.

«Я многому учусь у Аллегри. В первую очередь в игре в защите», - сказал Кулушевски.

«В прошлом сезоне всё пошло не так, как нам хотелось бы, хоть мы и выиграли два трофея, так что в новой кампании мы хотим вернуть звание чемпиона страны «Ювенутсу», - добавил футболист.

В прошлом сезоне «Ювентус» лишь в последнем туре гарантировал себе место в Лиге чемпионов. Туринцы сыграют в наиболее престижном клубном турнире только из-за неудачи «Наполи» в последнем матче минувшего первенства Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Деян Кулушевски
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