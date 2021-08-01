«Ювентус» может подписать Влаховича

«Ювентус» попытается подписать нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича, передаёт Calcio Mercato. Сообщается, что туринский клуб планирует сделать предложение по трансферу футболиста в ближайшее время.

На 23-летнего игрока также претендует «Тоттенхэм». «Ювентус» намерен опередить лондонский клуб в борьбе за футболиста, но сначала хочет расстаться с защитниками Мерихом Демиралом и Даниэле Ругани.

Напомним, что Влахович перешёл в «Фиорентину» из «Партизана» в 2018 году за почти два миллиона евро. В прошлом сезоне на его счету 37 матчей в Серии А, в которых забил 21 гол и отдал две результативные передачи.