Аллегри: «Пьянич? У нас есть Рэмзи»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался по поводу полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича и поделился впечатлениями от игры Аарона Рэмзи.

«Я ничего не знаю по этому поводу (возможному переходу Пьянича - Прим. ред.). Рэмзи очень хорошо проявил себя в этой роли, и я думаю, что он может стать важным игроком для нас. Мы работали с Пьяничем четыре года и много побеждали вместе, однако сейчас он игрок «Барселоны», а у нас есть футболисты на эту позицию», - цитирует наставника Football Italia.

Напомним, что Аллегри возглавлял «Ювентус» с 2014 по 2019 год. Он вернулся в туринский клуб перед началом этого сезона, сменив на этой должности Андреа Пирло.