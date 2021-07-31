Гасперини: «Иличич хочет покинуть «Аталанту»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что полузащитник Йосип Иличич хочет покинуть клуб, а защитник Кристиан Ромеро уйдёт, если поступит соответствующее предложение.

«В конце прошлого сезона Иличич выразил желание уйти. Он хорошо тренировался, никогда не жаловался, поэтому мы готовы его отпустить. Я ещё не видел Ромеро, так как он вернётся в понедельник. Мы с ним всё обсудим и тогда примем решение, которое устроит его и клуб», - цитирует Гасперини Football Italia.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» готов предложить 40 миллионов евро за Кристиана Ромеро, однако «Аталанта» требует 60. Пока стороны ведут переговоры.