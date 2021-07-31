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Италия. Серия А

Гасперини: «Иличич хочет покинуть «Аталанту»

31 Июля 2021 • 21:28 Комментировать
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что полузащитник Йосип Иличич хочет покинуть клуб, а защитник Кристиан Ромеро уйдёт, если поступит соответствующее предложение.

«В конце прошлого сезона Иличич выразил желание уйти. Он хорошо тренировался, никогда не жаловался, поэтому мы готовы его отпустить. Я ещё не видел Ромеро, так как он вернётся в понедельник. Мы с ним всё обсудим и тогда примем решение, которое устроит его и клуб», - цитирует Гасперини Football Italia.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» готов предложить 40 миллионов евро за Кристиана Ромеро, однако «Аталанта» требует 60. Пока стороны ведут переговоры.

Обновление через: 60 сек.
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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини Йосип Иличич Кристиан Ромеро Трансферы футбола - лето 2021
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