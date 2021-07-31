Скаут «Барселоны» Брайда: «Кьеза может получить Золотой мяч в будущем»

Скаут «Барселоны» и бывший итальянский футболист Ариедо Брайда высказался по поводу того, кто заслуживает Золотой мяч в этом сезоне.

«Жоржиньо выиграл Лигу чемпионов и Евро, поэтому я бы отдал Золотой мяч ему или Джанлуиджи Доннарумме, но не стоит также забывать о Лионеле Месси. Мне кажется, что в будущем на эту награду будет претендовать Федерико Кьеза. Он уже выиграл Евро, поэтому если Федерико продолжит прогрессировать, то сможет получить Золотой мяч», - цитирует Брайда Football Italia.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» предложил за Кьезу 100 миллионов евро, однако получил отказ от «Ювентуса».