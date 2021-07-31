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Италия. Серия А

Моуринью: «Fortnite - ***, игроки не спят по ночам»

31 Июля 2021 • 15:35 Комментировать
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Португальский наставник Жозе Моуринью, работающий ныне в «Роме», поделился мнением о компьютерной игре Fortnite.

«Эта игра - сущий кошмар. Футболисты не спят по ночам, играя в это *** [кал], даже если на следующий день у них запланирована тренировка или матч», - приводит слова тренера Corriere dello sport.

58-летний специалист занял пост главного тренера римского коллектива 1 июля текущего года. Его контракт с «волками» рассчитан до середины 2024 года.

В первом туре нового сезона чемпионата Италии римский клуб на своем поле примет «Фиорентину». Поединок состоится 22 августа, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью
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