Моуринью: «Fortnite - ***, игроки не спят по ночам»

Португальский наставник Жозе Моуринью, работающий ныне в «Роме», поделился мнением о компьютерной игре Fortnite.

«Эта игра - сущий кошмар. Футболисты не спят по ночам, играя в это *** [кал], даже если на следующий день у них запланирована тренировка или матч», - приводит слова тренера Corriere dello sport.

58-летний специалист занял пост главного тренера римского коллектива 1 июля текущего года. Его контракт с «волками» рассчитан до середины 2024 года.

В первом туре нового сезона чемпионата Италии римский клуб на своем поле примет «Фиорентину». Поединок состоится 22 августа, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.